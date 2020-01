Sinti ucciso: omicida,volevo spaventarlo

YA3-DIV

(ANSA) - BRESCIA, 06 GEN - "L'ho inseguito in auto, volevo spaventarlo, ma non ucciderlo". Lo ha detto in carcere Renat Hadzovic, il ventottenne rom accusato dell'omicidio volontario di Omar Ghirardini, sinti padre di sei figli ucciso nella serata di venerdì a Brescia dopo una lite con il suo assassino che è anche il cognato. L'uomo è stato interrogato in carcere dal gip Lorenzo Benini che ora dovrà decidere sulla convalida del fermo e sulle richieste dei legali del rom che hanno chiesto gli arresti domiciliari.