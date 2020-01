Sisma Mantova, Fontana firma 5 ordinanze

YYI-GNN

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Ammontano a 865 mila euro le risorse a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 2012 sbloccate con cinque ordinanze firmate dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di commissario per la ricostruzione. I progetti finanziati riguardano il recupero di alloggi comunali danneggiati a Gonzaga, la messa in sicurezza dell'oratorio di Santa Margherita nella frazione di Campione del Comune di Bagnolo San Vito, il recupero della sede dalla Pro Loco di Borgofranco sul Po, la ristrutturazione di un edificio a Borgocarbonara e il ripristino delle strade comunali a San Giovanni del Dosso.