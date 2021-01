Smog: Aci Milano, ripartire da dati Arpa

SI

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Bene ha fatto l'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo, a sottolineare ancora una volta come la qualità dell'aria non dipenda solo ed esclusivamente dalla circolazione di mezzi a motore evidenziando quanto sia necessario lavorare sulla razionalizzazione di tutte le fonti d'inquinamento a partire dagli impianti di riscaldamento". Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club di Milano, commentando gli esiti dei dati del 2020 diffusi oggi dalla Regione Lombardia e dall'Arpa. "In tal senso - prosegue Geronimo La Russa - valutiamo molto positivamente l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano, avvenuta ieri sera, dell'ordine del giorno che prevede l'avvio di un tavolo di confronto con l'Aci di Milano per progettare uno sviluppo sostenibile della città e della sua mobilità". "Ci confronteremo con l'amministrazione comunale - conclude il presidente - senza alcun pregiudizio, ma partendo proprio dai dati oggettivi che oggi Arpa e l'assessore Cattaneo hanno diffuso in merito alla qualità dell'aria del nostro territorio. Numeri basati su evidenze scientifiche e scevri di alcun tipo di propaganda". (ANSA).