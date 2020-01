Smog: confermati i divieti a Milano

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Restano ancora attive a Milano le misure anti inquinamento adottate in seguito all'aumento dei livelli di Pm10. Nonostante la tregua concessa dallo smog nella giornata di domenica, non sussistono ancora le condizioni per revocare i divieti temporanei di primo livello scattati venerdì scorso: anche oggi, dunque, in città e in provincia confermato lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti, motori Euro 4 diesel compresi. Divieti più rigidi a Cremona, dove a restare fermi sono anche i veicoli commerciali: in città e in provincia sono infatti partite le misure temporanee di secondo livello, dopo 10 giorni consecutivi di polveri sottili oltre soglia. In Lombardia i divieti anti smog di primo livello sono stati estesi anche nelle province di Lodi e Mantova. Limitazioni revocate, al momento, a Monza, Bergamo e Pavia.