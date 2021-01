Smog: in Lombardia con lockdown non migliora qualità aria

RED-MF

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Nonostante il lungo periodo di lockdown, l'aria della Lombardia non è migliorata. A confermarlo è la consueta rilevazione della qualita' dell'aria svolta dall'Arpa, presentata oggi a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo e dal presidente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Stefano Cecchin. Dai dati emerge che, per il terzo anno consecutivo, nel 2020 la Lombardia ha rispettato i limiti per quanto riguarda il Pm10, anche se c'è stato un leggero e inaspettato peggioramento della media annua e un aumento dei giorni di superamento del limite. Le cose sono invece molto migliorate per quanto riguarda il diossido di azoto (NO2), nettamente calato rispetto alla rilevazione precedente per effetto di lockdown. I primi giorni di questo 2021 sono invece andati piuttosto bene, soprattutto grazie alle buone condizioni atmosferiche, tanto che da inizio anno si è registrato un solo giorno di superamento della soglia, Capodanno. "Visto il lockdown, ci aspettavamo un netto miglioramento della qualità dell'aria - ha commentato l'assessore Cattaneo -, ma così non è stato. Ciò significa che non è così evidente la correlazione tra traffico e qualità dell'aria" (ANSA).