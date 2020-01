Smog: Regione a Comune, no a blocco auto

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - No al divieto totale della circolazione delle auto nel Comune di Milano: è la posizione della Regione Lombardia sull'iniziativa anti-smog annunciata per domenica prossima dal sindaco Beppe Sala. La contrarietà sulla 'domenica a piedi' è stata formalizzata con una mozione urgente approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Il testo, presentato dalla Lega, "impegna il Presidente e la Giunta regionale a chiedere al Comune di Milano di non bloccare per domenica 2 febbraio le auto Euro 5 e 6". A favore della proposta leghista si è schierato tutto il centrodestra. I consiglieri 5 Stelle non hanno partecipato al voto (uno si è astenuto), contrari il Pd e gli altri gruppi di opposizione.