Soldi e ori, contrabbandiere denunciato

CSN

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Un contrabbandiere in possesso di contanti e ori è stato denunciato dalla Guardia di finanza al valico Mulini, nel Comasco. L'uomo aveva addosso 31mila euro in contanti e a casa altri beni preziosi. Ne ha dato notizia la Gdf di Como. A individuarlo sono stati i I militari della Compagnia di Olgiate Comasco, nel corso dei quotidiani controlli doganali in ingresso dal territorio elvetico: a bordo di un Suv si stava recando oltreconfine e aveva un rigonfiamento nella camicia, poi risultata essere una cartucciera piena di soldi. L'uomo aveva diversi precedenti di polizia in materia di contrabbando da e per la Svizzera, motivo per cui è stata effettuata anche una perquisizione nella sua abitazione a Montano Lucino (Como), dove sono stati trovate 19 monete d'oro, 38 monete d'argento, 11 monete in rame, 23 orologi di pregio (alcuni dei quali in oro e argento) e 16 pietre di olivina, tutti privi di certificazione d'origine e riposti all'interno di una cassaforte e nel garage. L'uomo è stato denunciato per contrabbando e riciclaggio. (ANSA).