Solskjaer "Lukaku? Era tempo di andare"

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - "Per Lukaku era tempo di andare. E' stato un buon affare per tutti". Così il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, saluta l'ormai suo ex attaccante, da ieri nuovo giocatore dell'Inter. Parlando in conferenza stampa, in vista dell'esordio di domenica in Premier (c'è subito il big match contro il Chelsea) il tecnico norvegese ha ricordato che il giocatore "è rimasto infortunato per un pò a inizio stagione e non ha partecipato alla amichevoli, ora gli auguro un buon inizio di stagione con la nuova squadra". Nessun problema in zona gol, nonostante la partenza del bomber belga: "Certo, Romelu ha fatto buoni record e prolificità - ha detto - ma io sono molto fiducioso che riusciremo a ottenere gli stessi risultati realizzativi con Martial, Daniel James, Rashford e Lingard. Anche Mason Greenwood (classe 2001 e grande promessa, ndr) giocherà e sarà coinvolto molto in questa stagione. E quando toccherà a lui sono convinto che segnerà gol".