Sorveglianza Milano,pm stop carcerazioni

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Data la "complessa situazione detentiva" delle carceri del distretto di Milano "chiedo che si valuti l'opportunità di sospendere, eventualmente segnalandolo alle Procure del Distretto, l'emissione di ordini di carcerazione, onde evitare rischi di contagio, provenienti dall'esterno verso l'interno, nonché l'estensione di zone di isolamento che sono già di difficilissimo reperimento, anche a causa dei contagi interni". Lo scrive il presidente del Tribunale di Sorveglianza del capoluogo lombardo, Giovanni Di Rosa, in una lettera inviata alla Procura e alla Procura generale di Milano. La Sorveglianza milanese chiede, dunque, di valutare lo stop agli ordini di carcerazione, ossia quelli che si emettono per condannati a pene definitive e ciò per "problemi di allocazione dei detenuti in carcere per l'emergenza Covid 19". (ANSA)