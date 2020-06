Stati Generali: Sala, partecipazione sindaci è fondamentale

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - A Roma hanno preso il via gli Stati generali promossi dal governo e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a dire sulla sua pagina Facebook che "la partecipazione dei sindaci è fondamentale. Vivono il territorio e spesso hanno più esperienza di tanti ministri. Non è polemica ma realtà". "Personalmente non chiedo di partecipare, mi sentirei ben rappresentato dal Presidente dell'Associazione dei Comuni, il sindaco di Bari, Antonio Decaro - ha aggiunto -. Questo perché il punto non è il portare gli interessi di Milano a quel tavolo, per quello ci penso io, in ogni occasione, ma l'esperienza dei sindaci su infrastrutture, ambiente, politiche sociali". Comunque, ha aggiunto, "sospendiamo il giudizio sulla loro utilità o meno, lo vedremo a lavori completati". (ANSA).