Stazioni, depositato masterplan a Varese

(ANSA) - VARESE, 28 MAG - È stato depositato in Comune il rapporto preliminare riferito al Masterplan delle aree del comparto Stazioni di Varese. Il documento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica si può consultare online, modalità scelta in considerazione dell'emergenza coronavirus. Chiunque può presentare suggerimenti e proposte entro venerdì 19 giugno. "È un passo molto importante - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati - perché ci permette di andare ancora più avanti nel percorso di riqualificazione delle aree degradate intorno alle Stazioni. In quella zona la trasformazione è già visibile con il cantiere attorno agli scali ferroviari veri e propri e, grazie a questa visione urbanistica, il beneficio si allargherà ancora". "Per il Masterplan del comparto Stazioni - le parole del consigliere comunale e presidente della Commissione Urbanistica Luca Paris - è previsto un percorso istituzionale e di partecipazione, con il coinvolgimento della Commissione già nella prima settimana del mese di giugno. In questo modo potremo da subito approfondire l'esame dei contenuti e delle proposte del Piano". (ANSA).