Stefania Ariosto a processo per fallimento società

RT

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - L'architetto comasco Mario Margheritis e l'ex compagna Stefania Ariosto sono a processo a Milano per il fallimento della società comasca Ma.V.I. Srl, attiva nel settore immobiliare. Secondo quanto riportano Il Giorno e La Provincia di Como, il primo è stato rinviato a giudizio in qualità di legale rappresentante dal 1993 al 2016, la seconda come amministratore unico tra il 2015 e il 2016. Il processo dell'ex Teste Omega dei processi a carico di Silvio Berlusconi e Margheritis vede coinvolti altri tre indagati, ritenuti partecipi di un unico disegno di impoverimento della società e di distruzione della tenuta contabile. A maggio proseguirà il processo cominciato ieri. Nelle accuse si parla di "distrazione, occultamento e dissipazione di quasi tutto il patrimonio, tra cui mobili e arredi per un valore di quasi 350mila euro, e prelevamenti e bonifici per altri 400mila, con 160 operazioni tra 2012 e 2014". È inoltre contestata la tenuta della contabilità societaria, distrutta o non interpretabile, e l'occultamento di tutto il capitale sociale dell'esercizio chiuso nel 2011. (ANSA).