Studio, si può camminare sull'acqua

MF

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - E' possibile camminare sull'acqua: Tadd Truscott, professore di ingegneria meccanica dell'University of Utah e i suoi associati allo Splash Lab della USU hanno scoperto le proprietà fisiche che permettono a delle sfere elastiche di "camminare" sull'acqua, chiamando il fenomeno "water walking". E' quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapporto fra acqua e scienza. Il team di ricerca ha usato telecamere ad alta velocità per registrare sfere elastomeriche capaci di camminare sulla superficie marina quando raggiungono una significativa andatura durante i primi impatti. La sfera prende una forma più lunga che larga, si muove quasi parallela alla superficie con la punta della forma oblunga che si immerge sotto l'acqua, mentre i lati più corti ci passano appena sopra, dando l'impressione che la sfera stia camminando. "Le nuove modalità che abbiamo scoperto ci rendono più facile immaginare l'utilizzo della tecnologia per usi pratici come i droni che camminano sull'acqua",ha detto Truscott.