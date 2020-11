Su treno da Zurigo con monete oro e banconote da collezione

RR

(ANSA) - COMO, 03 NOV - In treno da Zurigo a Milano con cinque monete d'oro e 100 banconote da collezione nascoste nel bagaglio personale, per un valore complessivo di oltre 40mila euro . L'uomo, italiano, è stato fermato dai funzionari della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Chiasso e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell'ambito dei controlli istituzionali volti al contrasto dei traffici illeciti. Le banconote, confezionate in 24 lotti distinti, sono fuori corso ma di notevole interesse numismatico: erano infatti accompagnate dai certificati di autenticità e dalle relative fatture d'acquisto di una nota casa d'aste specializzata di Zurigo. Al trasgressore è stata contestata la violazione dell'art. 303 del D.P.R. 43 del 1973, ovvero dichiarazioni inesatte inerenti la qualità, quantità e valore delle merci. L'uomo, a borde del treno, aveva infatti dichiarato di non trasportare merce al seguito. (ANSA).