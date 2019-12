Sul palco a gennaio le donne valorose di Lella Costa

GGD

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione", scriveva Emma Goldman nella sua biografia. Ha per titolo la frase dell' attivista anarchica e femminista, il nuovo spettacolo teatrale di Lella Costa, che sarà in tour in tutta Italia dal 25 gennaio 2020 all'autunno 2021, accompagnato da un progetto didattico, 'Io ballo per lei', rivolto alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni e realizzato grazie a The Circle Italia Onlus. La rappresentazione teatrale, ispirata al libro Il Catalogo delle donne valorose di Serena Dandini edito da Mondadori, grazie all'idea drammaturgica della regista Serena Sinigaglia, mette in scena una straordinaria schiera di donne che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Lo spettacolo debutterà il 25 gennaio a Melzo (MI) -Fondazione Teatro Trivulzio e toccherà poi le principali città d'Italia. Il progetto didattico voluto da The Circle Italia Onlus, il network di donne fondato da Annie Lennox, è stato ideato per coinvolgere anche i più giovani a contribuire alla stesura di un nuovo grande catalogo di donne valorose. Agli studenti, in tante città d'Italia, verrà chiesto di esprimere la preferenza per la propria donna valorosa. (ANSA).