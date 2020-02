Teatro: torna Leonessa d'Oro

SI

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Il cinema ha tanti premi, come gli Oscar e il David di Donatello... noi abbiamo la Leonessa d'Oro!". Parola di Maria Teresa Scalvini, ideatrice della rassegna teatrale dedicata alla commedia dialettale che si tiene nel comune bresciano di Travagliato. Nato vent'anni fa, il festival vede 'sfidarsi' in questa edizione - la sedicesima - undici compagnie, provenienti da diverse province lombarde, ma anche da fuori regione. Sul palco del Teatro Pietro Micheletti andranno in scena pièce in vernacolo lodigiano, padovano, bergamasco, vicentino, bresciano, napoletano, fiorentino, veneziano e trentino. Il primo spettacolo è in programma sabato 29 febbraio, mentre la premiazione della migliore rappresentazione si terrà il 30 maggio, durante la Notte della Leonessa d'Oro.