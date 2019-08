Temporale a Bergamo, alberi caduti

YN3-RT

(ANSA) - BERGAMO, 02 AGO - Un violento temprale con vento forte si è scatenato su Bergamo e provincia nella mattinata. Le raffiche hanno causato la caduta di rami e alberi e hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A Seriate in via Marconi i pompieri sono intervenuti per liberare un veicolo rimasto bloccato nel sottopasso della ferrovia. Al quartiere Celadina di Bergamo il forte vento ha invece scoperchiato il tetto di un'abitazione. Molti gli interventi anche per ascensori bloccati a causa delle continue interruzioni di energia elettrica, mentre a Orio al Serio si è allagato il sottopasso del centro commerciale Oriocenter.