Tennis, ecco Next Gen Atp Finals

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Ha solo 18 anni ma è già un fenomeno internazionale, tra i primi 100 giocatori del mondo. L'italiano Jannik Sinner punta le Next Gen Atp Finals, il torneo annuale di tennis al quale prendono parte i migliori otto giovani Under-21 della stagione ATP World Tour, sul modello delle ATP Finals, in programma a Milano dal 5 al 9 novembre. Tra i favoriti anche l'australiano Alex De Minaur, altro giovane di belle speranze dal futuro assicurato. I tennisti sono i nuovi giovani brand ambassador di Lavazza, già partner dei tornei del Grande Slam e delle Next Gen Atp Finals 2019. Il Gruppo scende in campo con le promesse del tennis sponsorizzando il torneo, dove porta il Basement Cafè, hub di confronto tra i più giovani sull musica, ma anche su tematiche culturali e sociali. "Il nostro legame col tennis trova un altro terreno di gioco - dice il vicepresidente Marco Lavazza - Siamo pronti ad affrontare una nuova sfida, coinvolgendo un pubblico giovane attraverso ciò che sappiamo fare meglio: il caffè".