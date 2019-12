Tennis, Schiavone: 'Ho avuto un tumore'

RR

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Ho avuto un tumore maligno e sono riuscita a vincere la questa battaglia". Con queste parole choc, Francesca Schiavone ha annunciato via social la sua malattia. "Vi racconto cos'è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita - esordisce la tennista milanese -. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E' stata la lotta più dura, in assoluto, che abbia mai affrontato. Quando me l'hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità, anche oggi vivo di felicità. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che avevo ma non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi".