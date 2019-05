Tenta stupro nel Varesotto, arrestato

SI

(ANSA) - GALLARATE (VARESE), 24 MAG - Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di stuprare una donna a Gallarate (Varese), lo scorso 10 marzo. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, Aristide Kpanu Amagoua, ivoriano, avrebbe pedinato la donna, dominicana, mentre all'alba usciva di casa per andare a lavorare, per poi aggredirla. Le urla hanno attirato l'attenzione di una residente che, affacciatasi alla finestra, ha gridato e messo in fuga l'aggressore. Grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e a varie testimonianze, i militari lo hanno identificato e arrestato.