Tenta violentare ex, arrestato 18enne

(ANSA) - PAVIA, 28 LUG - E' entrato di notte nell'appartamento della sua ex fidanzata, una 20enne sua connazionale (sono entrambi della Repubblica Dominicana), e ha cercato di violentarla. E' successo questa notte a Pavia. Il giovane, 18enne, è stato arrestato dai carabinieri. Tra i due la relazione si era interrotta da tempo, ma il ragazzo non si era rassegnato. Si è introdotto dalla sua ex e ha cercato in ogni modo di abusare di lei. Ma la ragazza si è difesa con forza: nella colluttazione la 20enne ha afferrato un coltello in cucina e ha ferito il ragazzo a un braccio. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove è stata curata per le lievi ferite riportate. Poco dopo i carabinieri hanno arrestato il 18enne e l'hanno portato in carcere.