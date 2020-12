Terremoto in Croazia, Caritas Milano avvia raccolta fondi

RR

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - La Caritas ambrosiana ha stanziato 10 mila euro e avviato una raccolta fondi per le prime necessità della popolazione croata colpita dal terremoto. "In questo momento così difficile per tutti a causa della pandemia da Covid 19 - ha spiegato il direttore Caritas - non vogliamo far venire meno il nostro sostegno a chi è precipitato in una situazione tanto drammatica". A spiegare quanto sia drammatica la situazione è Kristina Radic, direttrice della Caritas di Sisak, epicentro del sisma: "Ho fatto un giro di persona per la città di Sisak e la situazione è molto grave". "Molti edifici civili e religiosi sono stati danneggiati - ha aggiunto il vescovo di Sisak, mons. Vlado Kosic-. Non siamo ancora a conoscenza se ci siano delle vittime ma riceviamo messaggi che ci informano di persone ancora sotto le macerie. Speriamo siano ancora vive, preghiamo per tutti coloro che sono stati colpiti". E possibile partecipare alla raccolta fondi utilizzando la carta di credito (dal link https://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/Emergenza-Terre moto-Croazia-631.asp), facendo un versamento su conto corrente postale o bancario della Caritas con causale offerta: terremoto Croazia 2020. (ANSA).