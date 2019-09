Tessuto smart per sicurezza lavoratori

RR

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Lavabile, quasi impercettibile e dotata di fili tessili che trasportano segnali a distanza per monitorare i parametri vitali di una persona: è il tessuto intelligente capace di monitorare lo stress psico-fisico e l'affaticamento per migliorare le condizioni e la sicurezza dei lavoratori, e tutelare lo stato di salute di una persona. L'indumento, presentato oggi a Milano, rientra tra i prodotti di AccYouRate, progetto italiano nato dalla sinergia di una startup dell'Aquila, Let's Wearable Solutions, e Proger, società di ingegneria. Il materiale può essere utilizzato come una maglietta ma c'è tutta una gamma di prodotti, alcuni già realizzati e altri in sviluppo, tutti realizzati con lo stesso tessuto, come guanti, caschetti o fasce per la testa. Rilevano in modo continuo e in tempo reale il battito cardiaco con l'elettrocardiogramma, la respirazione, il sudore e l'attività muscolare, in modo da avere un quadro sullo stato di salute della persona.