Test veterinaria, i più bravi a Padova

VN

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sono di Padova e Milano gli studenti più bravi dei test di veterinaria: sono disponibili da oggi sul sito www.universitaly.it - nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali - i risultati del test per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di questa facoltà. I punteggi sono pubblicati in forma anonima. I candidati che lo scorso 4 settembre hanno sostenuto la prova sono stati 6.290 (le domande pervenute erano state 7.780). Gli idonei, quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, quest'anno sono 3.624, il 57,62% del totale. I candidati hanno dovuto rispondere a 60 quesiti in 100 minuti. Il punteggio medio nazionale registrato fra coloro che sono risultati idonei è di 34,88. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 37,08 a Padova. La percentuale di idonei più alta si registra presso l'Università Statale di Milano (67,69%).