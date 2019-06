The Fresh Air, arriva un concept album

SI

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Dieci canzoni in inglese per raccontare quello che non è stato, per dire di una band di giovani talenti italiani a cui un mercato discografico cinico o distratto non ha dato una possibilità seria, per cantare oggi ciò che ieri non è stato ascoltato. Con il cd, al posto del vinile di una volta, 'The reason of your life', Il senso della mia (tradotto così) vita, dei The Fresh Air tornano atmosfere fine anni Sessanta, di un mondo pieno di sogni e di amore, di un universo che intravedeva cambiamenti, paure e inquietudini. Pezzi composti e registrati su nastro magnetico fra il 1967 e il 1969 e che ora - 50 anni dopo - vengono riproposti o meglio proposti in un concept album, un'opera rock, con testi allegorici e fiabeschi e con una ouverture sfrontatamente ispirata dall'inizio del quarto movimento della Nona Sinfonia di Beethoven con un crescendo rossiniano. Il risultato fu una 'incompiuta' perché il disco di Maurizio Villa, Walter Consonni e Mattia Garofalo vedrà la luce solo ora nel giugno nel 2019.