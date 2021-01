Tifoso ucciso: gup revoca domiciliari a ultrà,obbligo dimora

BRU

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Sono stati revocati gli arresti domiciliari ma non potrà lasciare il comune dove risiede Fabio Manduca, l'ultrà napoletano condannato, con rito abbreviato, a 4 anni di reclusione per omicidio stradale per aver investito a morte con un suv il tifoso del Varese Davide Belardinelli durante gli scontri prima della partita fra Inter e Napoli del 26 dicembre 2018 a San Siro. A deciderlo è stato oggi il gup Carlo Ottone De Marchi in veste di giudice dell'esecuzione penale. Per la vicenda Manduca, che vive in provincia di Napoli, era stato ritenuto dalla Procura di Milano responsabile di omicidio volontario, ma il gup De Marchi, con la sentenza che risale allo scorso 30 novembre, non ha accolto tale ricostruzione. (ANSA).