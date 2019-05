Tira leva metro 9 volte in 2 giorni

GNN

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Ha fatto scattare la leva di emergenza che si trova nelle stazioni della metropolitana di Milano e che, se azionata, toglie la corrente costringendo il personale dell'Atm, l'Azienda Trasporti, a intervenire per ripristinarla. Per questo un italiano di 29 anni, che avrebbe ripetuto il gesto 7 volte ieri e due stamani in diverse stazioni, dopo l'intervento della Polizia è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico. L'Atm - dopo aver precisato che la vicenda ha creato diversi, brevi disservizi agli utenti -, ha spiegato che già ieri gli addetti alla security avevano individuato l'uomo, rintracciato anche stamani e quindi affidato alle forze dell'ordine.