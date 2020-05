Tirolo, Lombardia problema per apertura confini

WA

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Per il governatore tirolese Guenther Platter la riapertura del confine italo-austriaco dipende dalla situazione epidemiologica in Lombardia, "dove i numeri con 25.000 casi sono ancora elevati". "Evidentemente la Lombardia non può essere isolata e in caso di riapertura dei confini da lì si potrebbe andare direttamente in Tirolo. Questo è un problema", ha affermato Platter. La situazione in Trentino Alto Adige è invece paragonabile con quella in Tirolo, ha proseguito il governatore. Platter ha invece difeso la riapertura del confine con la Baviera, che attualmente registra ancora 2.500 casi Covid. "Si tratta di numeri ben diversi", ha commentato. "Il 15 giugno sarà un giorno decisivo", ha aggiunto. Sulla base dell'andamento epidemiologico a livello nazionale si valuteranno ulteriori aperture. Tutto dipenderà dai numeri in Lombardia, ha ribadito Platter. (ANSA).