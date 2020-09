Tonali al Milan, sono tanto felice

YTU-DIV

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Sono tanto felice, saluto tutti i tifosi": sono le prime parole di Sandro Tonali al termine delle visite mediche con il Milan. Il centrocampista in arrivo dal Brescia è atteso in serata nella sede del club rossonero per la firma del contratto quinquennale. Tonali vestirà la maglia numero 8 del Milan, un destino che sembra segnato visto che già da piccolo era stato immortalato con indosso una maglia rossonera, foto pubblicata anche dallo stesso giocatore in una storia su Instagram nella notte accompagnata dalla frase "Colpa delle favole". (ANSA).