Torna 'Fa' la cosa giusta!', cento incontri online

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - La pandemia non ferma 'Fa' la cosa giusta!', la tradizionale Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che torna quest'anno per 10 giorni - dal 20 al 29 novembre - ma con un'edizione speciale tutta sul web. Organizzato dalla casa editrice Terre di Mezzo, l'evento prevede un programma culturale di 100 appuntamenti in streaming e webinar, con storie di innovatori sociali, imprenditori virtuosi e buone pratiche che cambiano il mondo. "Diamo appuntamento online a tutti coloro che hanno conosciuto di persona Fa' la cosa giusta! , e condividono con noi la visione di un mondo in cui le scelte di tutti contribuiscono al bene comune. Cogliamo l'occasione dell'edizione speciale online per invitare quelli che ancora non ci conoscono, per scoprire insieme i protagonisti e le buone pratiche di chi ogni giorno sceglie di produrre e consumare in modo sostenibile. E contiamo che sarà comunque una festa" spiega Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo. Quattro i focus: 'Ecosistemi e innovazione' per parlare di tutela della biodiversità, cambiamenti climatici e alleanza virtuosa tra scienza e natura; 'Covid-19: come rileggere la società', per riflettere sul presente e iniziare a immaginare la società post-pandemia; 'Ripartire dai territori', marginali e non solo, fucine di idee capaci di riattivare economie, risvegliare il turismo dolce, sostenere comunità e nuovi progetti imprenditoriali; 'La settimana dei cammini - Walk and live, Slower deeper", un ciclo di incontri per parlare di turismo sostenibile, alla scoperta di itinerari storici, culturali e spirituali. Gli appuntamenti in streaming saranno trasmessi su falacosagiusta.org, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Fa' la cosa giusta!, mentre i webinar, tutti gratuiti su iscrizione, si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. Dedicato a bambini e ragazzi sarà 'Fa' la cosa giusta! Junior', uno spazio virtuale che raccoglie video-letture dedicate ai più piccoli, spunti per attività pratiche e manuali e testimonianze per imparare a prendersi più cura del pianeta. Già partito il 14 novembre, invece, 'Sfide - La scuola di tutti', il salone dedicato a insegnanti, dirigenti, studenti e famiglie. (ANSA).