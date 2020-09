Tornano Barbapapà, disegnati da figli creatori originali

GGD

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Chi non conosce la frase "Resta di stucco è un barbatrucco"? I Barbapapà stanno per tornare in tv su Nick Jr, il canale prescolare di ViacomCBS Networks Italia in onda su Sky 603, con la nuova serie "Barbapapà - One Big Happy Family". Ad occuparsi della nuova sceneggiatura e dell'animazione, che debutterà in Italia il 21 settembre, dal lunedì al venerdì alle 17:30, saranno Alice e Thomas Taylor, i figli della coppia che ha creato la celebre famiglia di libri e cartoon. Nata negli anni '70, dall'idea di una coppia francese: la designer e architetto Annette Tison e il professore di matematica Talus Taylor, i Barbapapà sono una dolce famiglia che può assumere forme differenti, ma non cambiare colore. Negli episodi dei nuovi "Barbapapà - One Big Happy Family", tante avventure pensate per insegnare ai più piccoli i valori della famiglia, del gioco di squadra, del rispetto della diversità e dell'ecologia. (ANSA).