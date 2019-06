Torneo Sviluppo Territoriale a Lombardia

COM-GTT

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Seconda vittoria consecutiva per un Centro Federale Territoriale della Lombardia nel Torneo di Sviluppo Territoriale. Dopo il successo dello scorso anno di Crescenzago, nella due giorni al Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Tirrenia, la formazione di Cologno al Serio si è aggiudicata la vittoria. Di fronte al campione del mondo 2006 Gianluca Zambrotta, in finale i giovani Under 14 del Cft bergamasco hanno battuto i coetanei di Gassino Torinese. Terza, quarta e quinta Ruvo di Puglia, Recanati e Palermo. Si è conclusa così la seconda edizione del Torneo, sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico, grazie al supporto di Ferrero attraverso il progetto Kinder+Sport, e riservata alle formazioni U14 maschili delle 50 strutture territoriali avviate in Italia dal 2015. Coinvolti in tutto 700 giovani atleti e circa 120 tecnici. Nel corso della tre giorni di attività, spazio anche a incontri formativi.