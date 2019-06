Torri Zingonia, demolito ultimo pezzo

RR

(ANSA) - BERGAMO, 19 GIU - Oggi pomeriggio è stato demolito l'ultimo pezzo dei 6 condomini Anna e Athena di Zingonia, simbolo del degrado del quartiere e al cui avvio del cantiere, un mese e mezzo fa, era intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'ultimo pezzo del palazzo Athena 1 è stato abbattuto alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche sociali e abitative Stefano Bolognini e dei sindaci dei Comuni interessati: Boltiere, Verdellino e Ciserano. Nei prossimi giorni saranno rimossi i circa 30 mila metri cubi di macerie. I lavori erano cominciati il 2 maggio e sono stati completati in tempi record. Aler Bergamo avvierà poi il bando di gara per l'assegnazione delle aree, dove non saranno più però realizzati edifici residenziali, ma soltanto commerciali o industriali.