Trasporti: in corso sciopero Orsa,disagi

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Sta provocando disagi e cancellazioni lo sciopero regionale del trasporto ferroviario proclamato in Lombardia dal sindacato Orsa, iniziato alle 3 di questa notte e in programma fino alle 2 di lunedì. Secondo quanto comunicato da Trenord, fino alle 17 ha circolato un treno su tre. Visto che lo sciopero è stato proclamato in una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. Le corse cancellate del Malpensa Express sono state effettuate da autobus sostitutivi senza fermate intermedie da Cadorna all'aeroporto. Rinnovo del contratto, problematiche sui turni e sulle ferie, formazione del personale e trasferimenti sono tra i motivi dello sciopero indetto dal sindacato Orsa.