'Tre bicchieri' al 'Rosè Molmenti 2016'

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - La Lombardia si conferma protagonista dei vini rosé: a decretare questo primato è 'Il Gambero Rosso' che attribuisce anche per il 2020, i 'Tre bicchieri' al 'Valtènesi Rosè Molmenti 2016 - Costaripa'. Il 'Molmenti 2016' è una creatura di Mattia Vezzola, patron della Costaripa ed enologo di caratura internazionale, riconosciuto da tutti come 'l'inventore' delle bollicine italiane. "Al di là della soddisfazione per tutti coloro che lavorano quotidianamente in Costaripa - spiega Mattia Vezzola - constatare che per il secondo anno consecutivo un vino della Valtènesi è inserito tra i prodotti top della Lombardia e dell'intero panorama nazionale, ci fa capire che questo territorio ha intrapreso la strada giusta. Quella della qualità, della ricerca dell'eccellenza di un prodotto, il rosé, che ha tutte le caratteristiche per diventare una eccezionale realtà del panorama vitivinicolo nazionale".