Tre furti in una notte, arrestati 2 fratelli nel pavese

(ANSA) - PAVIA, 23 AGO - I carabinieri hanno arrestato due fratelli, di 28 e 25 anni, entrambi domiciliati a Ferrera Erbognone (Pavia), accusati di aver messo a segno tre furti nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 agosto. I colpi sono stati messi a segno in un ristorante di Spinetta Marengo (Alessandria), in un autolavaggio di Tortona (Alessandria) e a Voghera (Pavia) dove i due si sono impossessati di un'auto che era stata lasciata aperta con le chiavi di accensione all'interno dell'abitacolo. I due fratelli sono stati fermati dai militari a Casei Gerola (Pavia). I due, agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, devono rispondere delle accuse di furto in concorso, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto di armi e oggetti vari. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno recuperato 150 euro in contanti, provento dei furti ai danni del ristorante e dell'autolavaggio, nonchè numerosi oggetti da scasso e atti ad offendere. (ANSA).