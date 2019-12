Treno contro auto, paura nel Bresciano

YA3-GGD

(ANSA) - BRESCIA, 28 DIC - Un'auto è stata colpita da un treno al passaggio a livello a Rezzato, nel Bresciano. È accaduto questa mattina. La vettura era guidata da un ventunenne di origini moldave che non ha riportato ferite. Ancora da ricostruire la dinamica. L'auto avrebbe attraversato il passaggio a livello quando era in arrivo il treno che ha colpito la vettura. Sotto choc il giovane coinvolto. Traffico ferroviario in tilt lungo la linea Milano-Venezia a causa dell'incidente. La circolazione resta sospesa per permettere i rilievi della polizia.