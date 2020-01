Trotto, a La Maura centrale a Buffon Sz

DIV

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - All'Ippodromo SNAI La Maura convegno del giovedì con la corsa di cartello dedicata ai neo tre anni, una prova sui 2250 metri che ha regalato la dimostrazione di forza di Buffon Zs. L'allievo di Mauro Baroncini affidato ad Andrea Farolfi ha fatto da spettatore per tutto il primo km concedendo a Big Capar di gestire a piacimento il ritmo quindi ha mosso sulla penultima curva pigiando sull'acceleratore solo nei 400 finali, liquidando facilmente il rivale e chiudendo da dominatore a 1.14.7. Nelle altre corse affermazione per Always Br Ready, con in sulky Roberto Vecchione, trasformata sotto le cure di Holger Ehlert, che ha chiuso in 1.12.8 sui 2250 metri, miglior prestazione per una femmina sulla distanza a La Maura. Nelle altre corse vittorie del finlandese Attack Diablo, tra buoni anziani, di Bobbio nella maiden sui 1650 metri per 3 anni, Antonietta Ama, Zorro Code (nuovo personale a 1.13.8) e infine seconda vittoria da driver e terza da allenatore nella giornata per Gocciadoro con l'atteso Zen Bi.