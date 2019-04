Trovata morta con ferite da coltellate

SI

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Sicilia, a Sesto San Giovanni (Milano). Sul corpo sono visibili ferite da coltellate, ma i carabinieri non sono ancora in grado di accertare se si tratti di omicidio o suicidio. La donna è stata trovata in soggiorno dal marito di 55 anni, che al momento sembra sia estraneo alla vicenda.