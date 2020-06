Truffe su aste giudiziarie, un arresto

GRG

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere e un decreto di sequestro preventivo per oltre 220 mila euro nei confronti di un professionista che operava nel settore delle aste giudiziarie bandite dal Tribunale di Milano. All'arrestato sono stati contestati I reati di truffa aggravata, appropriazione indebita e falsa attestazione a pubblico ufficiale e sono state, inoltre, eseguite perquisizioni presso i domicili di tre persone che avrebbero agito in concorso col professionista. Le indagini sono scaturite delle querele presentate da numerosi soggetti ai quali il professionista si presentava come intermediario con l'Ufficio delle aste giudiziarie. Le truffe, realizzate anche attraverso operazioni di alterazione degli atti emessi dal Tribunale di Milano (come la sostituzione dei codici Iban per i versamenti da parte degli aggiudicatari delle aste), ha consentito agli indagati di dirottare illecitamente sui propri conti correnti ingenti somme di denaro destinate alle procedure d'incanto. (ANSA)