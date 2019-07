Tumori: 'Adolescenza impavida' in mostra

CSN

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - Nove mesi di lavoro, 13 scatti per 11 "principesse e guerriere" del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Padova: Syria, Lisa, Eleonora, Denise, Anna, Letizia, Giada, Sara, Alice, Camilla e Marta. Adolescenti che hanno affrontato le loro fragilità, per raccontare che nulla è più importante della vita, al di là delle difficoltà e delle proprie ferite". Una mostra in ospedale ora racconta la loro storia. "La Asst di Monza farà da cornice a questi racconti ospitando la mostra "Adolescenza Impavida", che si snoda attraverso le immagini da Anna Bussolotto, fotografa ritrattista e pubblicitaria specializzata in bambini. Allestita al piano -1 della Palazzina Accoglienza dell'ospedale San Gerardo, la mostra verrà inaugurata mercoledì 10 luglio.