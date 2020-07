Turismo: a Ponte di Legno c'è Railzip per discese mozzafiato

FAF-COM

(ANSA) - PONTE DI LEGNO, 16 LUG - Sabato 18 luglio in alta Valle Camonica, nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale, sarà inaugurata la Railzip: 1,3 chilometri di lunghezza, 30 metri di altezza massima e una pendenza media del 20% per attraversare in 5 minuti boschi, sentieri e cascate in una discesa adrenalinica adatta a tutti. Voluta dalla SIT (Società impianti turistici), è un percorso-avventura estremamente panoramico che permetterà di scendere attraverso il bosco, imbragati e in posizione seduta, zigzagando sopra escursionisti e ciclisti. La discesa avverrà per gravità, con l'imbrago agganciato ad un carrello dotato di freno che percorrerà tratti in rotaia ed altri a fune. Frutto di un investimento da 700mila euro da parte della SIT, la Railzip si giova di una tecnologia brevettata Fun Technologies ed è gestita da Fly Emotion, operatore specializzato del settore da 10 anni. L'impianto rimarrà attivo fino al 6 settembre, per poi riaprire durante la stagione sciistica. La partenza sarà posizionata presso la stazione di monte della seggiovia Valbione e l'arrivo presso la partenza della stessa seggiovia. Lo sviluppo complessivo è di 1.291 metri, con un dislivello di 250 metri ed una pendenza media del 20%. Durante la corsa, che durerà circa 5 minuti e potrà essere effettuata da soli oppure in coppia, lo sguardo potrà spaziare sul grazioso paese di Ponte di Legno e sulle maestose cime che lo abbracciano. Tutte le informazione sul sito www.flyemotion.it oppure al ticket office presso la Railzip o presso la biglietteria della seggiovia Valbione. (ANSA).