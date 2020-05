Ubi Banca: utile 3 mesi sale a 93,6 milioni malgrado Covid

ALG

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Ubi Banca ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un utile di 93,6 milioni, in crescita del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 e più che raddoppiato rispetto ai 38,1 milioni del trimestre precedente. I risultati sono stati conseguiti "nonostante significative rettifiche analitiche aggiuntive", pari a 50 milioni di euro, "effettuate in modo mirato sulle inadempienze probabili nei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid19". Ciò che conta non è "la dimensione in assoluto, ma la capacità di saper gestire il credito nei momenti di grande difficoltà", ha ossrvato Victor Massiah, ceo di Ubi Banca, destinataria di un'offerta non concordata da parte di Intesa, (ANSA).