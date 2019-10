Uccide moglie e scappa, arrestato

BRU-YN3

(ANSA) - BERGAMO, 6 OTT - Si è consegnato ai carabinieri che lo avevano accerchiato Maurizio Quattrocchi, il 47enne che questa notte ha ammazzato la moglie 36enne Zina, che si era trasferita a casa della sorella, e poi era scappato. I militari l'hanno localizzato nella zona di Martinengo, in provincia di Bergamo, bloccando tutte le vie di fuga. A lui non è rimasto dunque che costituirsi. Al momento si trova nella caserma di Martinengo in attesa di essere portato in quella di Treviglio. Per l'uomo, che i testimoni ascoltati dai carabinieri hanno definito "prepotente" e "litigioso" l'accusa è di omicidio aggravato.