Uccise commercianti: chiede la grazia

DIV

(ANSA) - BRESCIA, 17 GIU - Il pakistano Muhammad Adnan, 37 anni, ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato condannato all'ergastolo per il duplice delitto di Francesco Seramondi e della moglie Giovanna, uccisi a colpi di fucile nella loro pizzeria d'asporto a Brescia l'11 agosto del 2015 perché considerati concorrenti scomodi da parte dello straniero che gestiva una pizzeria vicino a quella delle vittime. Secondo quanto riferisce il Giornale di Brescia Adnan attraverso il tribunale di sorveglianza di Padova, città nella quale è detenuto, ha presentato istanza per la quale è stato chiesto un parere ai parenti delle due vittime. "È scandaloso. Non ha mai chiesto scusa e sono passati solamente cinque anni" ha commentato Marco, figlio di due commercianti ammazzati a Brescia. (ANSA).