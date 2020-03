Ue: Ciocca, invece di Coronavis si apre a Greta

SI

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - "L'emergenza in primis sanitaria ed economica di questi giorni causata dal coronavirus, impone di rivedere le priorità del nuovo quadro finanziario pluriennale (Qfp) e spostare ingenti risorse dalla programmazione del green deal per rispondere ad una necessità inattesa, ma di importanza vitale. Oggi il Parlamento europeo infatti avrebbe dovuto mobilitarsi per il Coronavirus invece di aprire le porte a Greta Thunberg". Lo afferma l'europarlamentare pavese della Lega Angelo Ciocca. "Le conseguenze economiche per molti Paesi europei e in modo particolare per l'Italia saranno devastanti, serve quindi che l'Unione europea metta in cima alle sue priorità questa emergenza con un dispendio di energie e risorse. Per prima cosa la salute delle persone, quindi investimenti per trovare un vaccino, e poi sostegno economico al tessuto produttivo italiano fatto di milioni di piccole medie imprese e al settore turistico forza trainante del Paese", sottolinea l'esponente politico. (ANSA).