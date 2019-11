Un Dna sintetico protegge opere d'arte

SI

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Si chiama DNArt la tecnologia anticontraffazione a Dna sintetico sviluppata da Aries, lo spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per proteggere le opere d'arte con un'impronta genetica unica e invisibile, indecifrabile da terzi e impossibile da replicare. La tecnologia è stata presentata in anteprima mondiale oggi alla fiera ArtePadova 2019, con una dimostrazione live di applicazione su un'opera: una tela dello street artist Alessio-B, il primo artista che vedrà la sua intera produzione marcata con l'innovativo sistema. DNArt si presta - è stato spiegato - ad essere utilizzata per rendere inequivocabilmente riconoscibili opere antiche e moderne, su tela, carta e legno. Sono invece in fase di sviluppo tecniche per rendere il sistema pienamente performante anche su altri materiali, tra cui vetro, ceramica, metallo e plastica.