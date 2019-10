Un migliaio in corteo a Milano, no a Cpr

YN0-BRU

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Sono state ameno un migliaio le persone scese in strada oggi pomeriggio a Milano per protestare contro l'apertura del Cpr, il Centro per il rimpatrio di via Corelli. La manifestazione, partita da piazza Piola ha raggiunto, tra striscioni e qualche fumogeno, il Cpr, il quale, sulla pagina Facebook creata per l'evento, è descritto così: "E' un luogo di tortura, umiliazione e privazione della libertà personale di soggetti colpevoli solo di non avere un documento; un ulteriore porto franco dai diritti fondamentali, inaccessibile ad ogni verifica del rispetto delle garanzie minime di tutela della dignità umana". Al corteo hanno preso parte militanti dei centri sociali, la confederazione unitaria di base, studenti, la Banda degli ottoni, varie sigle di contestazione, il comitato pro Palestina e la comunità curda di Milano.