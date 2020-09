Una foto di Milano a chi non può vederla

CSN

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Un'originale iniziativa benefica è in programma domani, dalla mattina alla sera, al parco Nord, dove una mostra fotografica sulla città avrà un'appendice di beneficenza. Finita l'esposizione, infatti, che vorrà potrà prendere e portare via una foto e portarla a chi non può vedere la città, perché malato, rinchiuso o impossibilitato a girarla per scoprirla con i suoi occhi. L'idea è di Andrea Cherchi, giornalista e fotografo la cui passione è proprio ritrarre la metropoli in cui vive e lavora. "Chi mi conosce sa quanto il mio lavoro sia dedicato al sociale e all'impegno verso gli altri - racconta Cherchi - Prima dell'emergenza sanitaria portavo le me foto nelle case di riposo e nelle carceri, poi ho potuto solo pubblicarle sulla mia pagina Facebook. Nel tardo pomeriggio chiunque passi al baretto può prendere una foto e portarla a casa da una persona anziana, da un amico in difficoltà o da una persona malata". La mostra, dal titolo 'Semplicemente Milano', si terrà domenica dalle 7 alle 20 presso il locale 'SunStrac' che si trova in via Ornato angolo via Aldo Moro. (ANSA)