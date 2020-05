Una passerella lungo il corso del Brembo, ok dai Comuni

YN3-DIV

(ANSA) - BERGAMO, 28 MAG - Il pregevole percorso naturalistico lungo il corso del fiume Brembo, tra Ponte San Pietro e Curno, sarà presto valorizzato grazie a una passerella ciclopedonale che i due Comuni dell'hinterland di Bergamo hanno deciso di realizzare assieme per scavalcare il torrente Quisa. Nei giorni scorsi l' ufficio tecnico del Comune di Ponte, ente capofila dell'iniziativa, ha concluso la gara d' appalto assegnando la realizzazione dei lavori al raggruppamento temporaneo d'imprese formato dalle ditte 'Guadagno Silvio' e 'Dmf Damioli'. Il cantiere aprirà entro l'estate. "Posso dire che sono molto soddisfatta di come sta procedendo l'appalto gestito da Ponte San Pietro per la realizzazione della passerella", commenta il sindaco di Curno, Luisa Gamba. Il progetto è stato redatto dall'architetto Massimo Bernardelli e, nella fase istruttoria, aveva ricevuto i pareri favorevoli della Regione Lombardia per l'ambito forestale e idraulico, della Provincia di Bergamo per l'ambito ambientale e urbanistico e della Soprintendenza per la tutela del paesaggio. Il costo totale si aggira attorno ai 250.000 euro: sarà sostenuto dai due comuni al 50% ciascuno. "In questi giorni di spostamenti limitati - spiega Marzio Zirafa, sindaco di Ponte San Pietro - l'area verde dell'Isolotto è stata riscoperta da numerose famiglie e persone a caccia di un po' di svago all'aria aperta, con le dovute attenzioni".(ANSA).